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Антифашист

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Польская полиция применила слезоточивый газ против украинских болельщиков на матче «Динамо» — ПАОК

Польская полиция применила слезоточивый газ против украинских болельщиков на матче «Динамо» — ПАОК

Во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским «Динамо» и греческим ПАОК, который состоялся в польском Люблине, произошли столкновения с участием украинских болельщиков.

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