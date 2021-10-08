Мировое обозрение

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ЕС: Репутация России под угрозой из-за роста цен на газ

ЕС: Репутация России под угрозой из-за роста цен на газ

Страны Евросоюза обеспокоены стремительным ростом цен на газ. РФ тоже следует волноваться, потому что может пострадать ее репутация как надежного поставщика, предупредил посол Европейского союза (ЕС) Маркус Эдерер, передает РБК.

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