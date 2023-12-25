Чем запомнился день 26 декабря в истории России Анна РедькоКалендарная дата 26 декабря, 2023 года, оказывается, не только рабочий вторник, но и имеет несколько интересных памятных событий, связанных с историей российского государства.
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