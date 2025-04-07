Отмечается, что партия взрывчатки - крупнейшая в истории Белоруссии.Нашпигованный взрывчаткой микроавтобус Mercedes Sprinter с молдавскими номерами следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Российскую Федерацию.
Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию
Комментарии
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Анатолий Бондаренко
Масса увеличилась на пол тонны, не почувствовал?
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12 час.
ВераВерная
Вес авто увеличился на 600 кг, а этот шофёр такой первоходок, что даже не почувствовал ничего? Вообще случай из ряда вон, долго и профессионально этот автомобиль спецы готовили под перевозку взрывчатки, тщательно акцию планировали, и какие же молодцы белорусские силовики, раскрыли заговор и задержали смертельный груз. Низкий поклон, ребята, вы молодцы!
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8 час.
ЛН
Леонид Никоноров
Не верю ни единому слову водителя !!!! Почему за такое дают только 10 лет ??? А какие последствия были бы , если бы он провёз смертельный груз ?!!!! Я бы давал за это " вышку " !!!
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6 час.
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