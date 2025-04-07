Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

ВераВерная

Вес авто увеличился на 600 кг, а этот шофёр такой первоходок, что даже не почувствовал ничего? Вообще случай из ряда вон, долго и профессионально этот автомобиль спецы готовили под перевозку взрывчатки, тщательно акцию планировали, и какие же молодцы белорусские силовики, раскрыли заговор и задержали смертельный груз. Низкий поклон, ребята, вы молодцы!