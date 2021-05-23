Глава ЕК заявила о необходимости применить санкции из-за посадки Ryanair

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаГлава ЕК заявила о необходимости применить санкции из-за посадки RyanairЛица, ответственные за посадку самолета Ryanair в Минске, должны быть наказаны посредством применения санкций.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВитя Порываевсанкции нужно, как раз против тех гевро-тварей применять!анатолий михайловтаким тварям продажным как протасевич надо сажать пожизнено.Геннадий КюльминовГоспода европейцы,что же вы молчите когда в США сидят невиновные граждане России!Когда ваша полиция и полиция США разгоняет демонстрации с помощью дубинок,а в некоторых случаях и с применением огнестрельного оружия!А если бы на борту самолёта действительно была бомба?Тоже была бы виновата Белоруссия?Белорусы сделали всё правильно!Проверили самолёт и дали добро на дальнейший полёт!А Протасевич враг Белоруссии,он иностранный агент,работающий против своей страны и он должен сидеть в Тюрьме!Владимир БурлаковDie Leiterin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat neben dem Provokateur und der Tribüne des Terrorismus in Belarus möglicherweise die Ergebnisse eines solchen Abschaums in der Ukraine bemerkt? Durch ihre Schuld und ähnliche "Demokraten", die Länder ehemaliger Mitglieder der Hitler-Koalition, wird der europäische Nationalfaschismus wiederbelebt. Mit ihrer Vorlage brachten die Vereinigten Staaten und Kanada ein ganzes Terrarium von Hitlers Schlägern und ihren Nazi-Nachkommen in die Ukraine. In der Mitte Europas hat sich eine bewaffnete faschistische Internationale versammelt, die am zivilen Massaker im antifaschistischen Donbass teilnimmt. Die Präferenz, die ukrainische Bevölkerung wie in den vierziger Jahren zu töten, wurde diesen Kreaturen lokalen Nationalisten anvertraut. Für "visumfreies Höschen und Spitzenhöschen" hat dieser Abschaum in sieben Jahren mehr als 13.000 Einwohner von Donezk getötet, darunter Frauen, Babys und alte Menschen!Зайцев Виктор Зайцев ВикторЦитата этого гениколога с кучей интересов от экономики до военного дела (мадам экс-министр обороны ФРГ):"...задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич должен быть освобожден."(конец цитаты). Ну, во-первых, Протасевич, такой же "журналист", как эта дамочка Министр Обороны (товарищЧ не проучился даже одного семестра в минском универе и как раз за профнепригодность был отчислен (потому как путал "журанлистику с политической оппозиционной деятельностью"). А все его "телодвижения" по оппозиционным (понимай "агенты влияния") СМИ, можно как угодно называть, но только НЕ "журналистикой", но не это основное. Можно сколько угодно пыжиться и истерить. То, что это была "адресная" операция спецслужб Белоруссии и просто блестяще проведённая, не понимает разве только что патентованный мудак или либер-дерьмошизофреник. А отсюда и всё остальное: истерика, угрозы и, похоже-страх? А бояться-то есть чему. Особенно "пшекам и литам". Пан Роман набит "инфой" под завязку. А то, что теперь он начнёт "петь", скорее всего арию Ленского "куда, куда, вы удалились...", я нисколько не сомневаюсь, потому как "всемирная демократия и свободы" это для наивного пипла, которого оно, это продажное чмо агитировало напротест против "тЫрана" ...А собственная "шкурка"-то дороже! Как там у Шарапова про Фокса-"Ему одному "вышака" брать на себя...скуШно"(?). Свободу нашим попугаем говоришь? Ясное дело. Это же только тем же американцам, можно обманом выманивать и похищать с вывозом через океан, а потом "мочить его в США" на 25 лет отсидки, скажем того же Бута. гражданина России. Или того же Асанжа напомнить, мадам? Санкции и прочее? Только фрау Урсула, (опять же классика, но уже из кино) "Эт-т-то вряд ли!" Хотя умные люди поняли бы, хана вашей "лавочке"! Русские долго запрягают...Но уже если поехали, то...И похоже в отличие от вас и ваших коллег из Литвы, это прекрасно понимают и Волков, и Ашурков и Жданов и прочий расходный для вас и вашей евроклоаки ЕС и НАТО со всеми МИ6 , "мусор". Кто теперь поручится, что их тушки так же не могут оказаться на той же Лубянке. Кстати...А чего вы наезхжаете на Лукашенко? Ваш же ПРЕЗИДЕТ Белоруссии, мадам Тихановская? Вот ей предъяву и делайте. Или она уже пакует чамоданчик для того, чтобы САМОЙ вернутся, а не гнать напрасно под пушки и ракеты белорусских "Мигов"ещё один "борт"?Комментировать
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