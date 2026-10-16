За неделю денежная база в России увеличилась на 98 млрд рублей и достигла 22,881 трлн рублей.По состоянию на 9 октября 2026 года в России объем денежной базы (выпущенные в обращение наличные деньги и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам) составил 22,881 трлн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны подтве...
- Г Президент Путин с...
- Минобороны подтве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым