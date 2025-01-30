WSJ узнала о планах Meta выплатить Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов

Американская компания Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) договорилась о досудебном урегулировании с президентом США Дональдом Трампом и выплатит политику $25 млн по его иску о блокировке его аккаунтов в соцсетях платформы.
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