Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Видео: Смоленская медведица Маша спустя 20 лет впервые научилась играть

Видео: Смоленская медведица Маша спустя 20 лет впервые научилась играть

В центре спасения животных произошло по-настоящему трогательное событие. Смоленская медведица Маша, которая почти два десятилетия провела в неволе, сделала огромный шаг к нормальной жизни: она впервые проявила интерес к играм.

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