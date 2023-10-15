Переговоры между Москвой и Багдадом можно рассматривать как позитивный сигнал

Ключ-регион 10 октября в Москву прибыл премьер-министр Ирака – М. ас-Судани. Он провел переговоры в Кремле, а 11 посетил пленарную сессию Российской энергетической недели в Манеже – ежегодного форума, на котором собираются представители российского и зарубежного ТЭК.
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