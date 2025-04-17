Фейк-рассылка: мошенники начали предлагать россиянам помощь с «Госуслугами»

Мошенники начали использовать новую необычную схему обмана, направленную на невнимательных россиян. С ее помощью злоумышленники пытаются получить доступ к «Госуслугам» граждан, а подробнее о новой уловке рассказали в «Вестнике Киберполиции России», сообщает PRIMPRESS.