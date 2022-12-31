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«Джервонта не причинил вреда ни мне, ни нашей дочери». Девушка Дэвиса отозвала иск

Женщина, которую якобы ударил чемпион WBA Super в легком весе Джервонта Дэвис, отозвала свой иск. «Эти прошедшие дни были чрезвычайно утомительными для всех вовлеченных сторон.

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