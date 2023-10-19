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Ynet: Риши Сунак заверил Израиль в поддержке со стороны Великобритании

Британский премьер-министр Риши Сунак в четверг, 19 октября, прибыл с визитом в Израиль. Прилетев в Тель-Авивив он заявил о полной и безоговорочной поддержке со стороны Великобритании Израиля в палестино-израильском конфликте.

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