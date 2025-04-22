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Западные СМИ: Главным препятствием на пути к миру является Зеленский

Западные СМИ: Главным препятствием на пути к миру является Зеленский

В то время, как команда Дональда Трампа ведёт переговоры и пытается остановить военные действия на Украине, президент этой страны скачет по всей Европе для того, чтобы выпросить ещё как можно больше оружия.

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Комментарии
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Walery
Команда Дональда Трампа ведёт переговоры и пытается остановить не военные действия на Украине,  а сохранить враждебный для России режим неонационализма.  Что мешают Штатам например остановить уничтожения Газы и бомбардировки Сирии?
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