Западные СМИ: Главным препятствием на пути к миру является Зеленский

В то время, как команда Дональда Трампа ведёт переговоры и пытается остановить военные действия на Украине, президент этой страны скачет по всей Европе для того, чтобы выпросить ещё как можно больше оружия.
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