Терпение лопнуло: новороссийцы попросили Путина наказать виновных в постоянных отключениях света

Терпение лопнуло: новороссийцы попросили Путина наказать виновных в постоянных отключениях светаНовороссийцы больше не могут терпеть вечные отключения электричества, люди решили обратиться прямиком к президенту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии