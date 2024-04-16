Глава МЧС с воздуха оценит ситуацию с паводком в Курганской области

Глава МЧС России Александр Куренков с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области. «Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолёте Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — сообщили в ведомстве.
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