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“Пытаюсь жить по совести” – бедствующий иноагент Руслан Белый* “падает по социальной лестнице”

“Пытаюсь жить по совести” – бедствующий иноагент Руслан Белый* “падает по социальной лестнице”

Признанный иноагентом РФ Руслан Белый* объяснил свое «падение по социальной лестнице». Иноагент Руслан Белый*, сбежавший из России и проживающий с семьей в Испании, признался в своих усилиях “жить по совести”.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Какая совесть ? Там где была совесть х...й вырос . Тварь без совести и чести .
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20 час.
Альберт Аммосов
Кому интересны его бла бла бла
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20 час.

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