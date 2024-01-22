“Пытаюсь жить по совести” – бедствующий иноагент Руслан Белый* “падает по социальной лестнице”

Признанный иноагентом РФ Руслан Белый* объяснил свое «падение по социальной лестнице». Иноагент Руслан Белый*, сбежавший из России и проживающий с семьей в Испании, признался в своих усилиях “жить по совести”.
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