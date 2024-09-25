В Омске перед судом предстанет фигурант уголовного дела о мошенничестве в отношении строительной фирмы из Санкт-Петербурга

Следователем СУ УМВД России по городу Омску завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. Фигурант – 44-летний омич – директор организации, занимающейся строительными работами.
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