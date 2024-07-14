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Путина на самом деле пытались убить: Кто стоял за попыткой раскрыла Захарова

Путина на самом деле пытались убить: Кто стоял за попыткой раскрыла Захарова

Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой накануне сообщил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, готовилась на деньги США.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Храни Господь! Храни Господь. Храни Господь! И дай ему сил. Аминь.
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10 час.
Т
Тамара
Почему Буданов ещё жив????
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8 час.

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