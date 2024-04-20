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Почти на полметра поднялась вода в реке Ишим в Тюменской области за четыре часа

Почти на полметра поднялась вода в реке Ишим в Тюменской области за четыре часа

В Тюменской области за четыре часа уровень воды в реке Ишим вырос на 48 сантиметров. К 12:00 по местному времени 20 апреля показатель составил 959 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

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