Почти на полметра поднялась вода в реке Ишим в Тюменской области за четыре часа

В Тюменской области за четыре часа уровень воды в реке Ишим вырос на 48 сантиметров. К 12:00 по местному времени 20 апреля показатель составил 959 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
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