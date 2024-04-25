РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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В парке «Яуза» приведут в порядок участок вдоль Сельскохозяйственной

В текущем году будут завершены основные работы по созданию парка «Яуза» – уникального рекреационного пространства от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к «Лосиному Острову», Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ.

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