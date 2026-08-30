«Ящик Пандоры» открыт: после визита Рэтклиффа в Киеве начался ад

Пусть не главным, но самым обсуждаемым событием прошедшей недели стал визит в Москву директора ЦРУ Рэтклиффа.
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