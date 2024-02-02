Андрей Травников: проведение Года семьи должно быть нацелено на выработку эффективных решений и подходов к сохранению и укреплению семейных ценностей

Глава региона обозначил ключевые направления реализации плана основных мероприятий по проведению в 2024 году Года семьи на территории региона: «Поддержка семьи, сохранение традиционных семейных ценностей является важнейшим государственным приоритетом уже много лет, особенно в последние годы.