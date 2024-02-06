Депутат Рады Кучеренко задался вопросом, кто руководит Украиной

Депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости "перезагрузки" властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии