Вяльбе о показе лыж: «Интернет-трансляция прекрасная, никаких проблем. Мне кажется, когда люди начинают меня так сильно полоскать, они не совсем правы»

Первые этапы Кубка России не транслировались по ТВ. Показ идет на ресурсах Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
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