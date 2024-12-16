Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мем о хорошей жизни

Мем о хорошей жизни

Итак, наступает последний рабочий день Саломе Зурабишвили в должности президента.

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Комментарии
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ШКИПЕР
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Солома......геть до парыжу.....
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14 час.

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