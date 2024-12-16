Итак, наступает последний рабочий день Саломе Зурабишвили в должности президента.
Мем о хорошей жизни
Комментарии
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ШКИПЕР
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Солома......геть до парыжу.....
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14 час.
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Итак, наступает последний рабочий день Саломе Зурабишвили в должности президента.
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