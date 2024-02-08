Перестановки в ВСУ: что известно о новом главкоме Сырском

ТАСС/Zuma Со вчерашнего дня у российской армии появился новый противник на Украине. Главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку, а пришедший на его место генерал-полковник Александр Сырский – это совсем другой разговор.
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