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Фицо понадеялся, что ФРГ не начнет войну с РФ из-за победы АдГ

Фицо понадеялся, что ФРГ не начнет войну с РФ из-за победы АдГ

Разгром правящей партии Германии на выборах в Саксонии-Анхальт может подтолкнуть берлинскую администрацию к крайне опасной попытке спрятать внутренний политический провал за эскалацией конфликта с РФ.

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