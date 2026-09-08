Разгром правящей партии Германии на выборах в Саксонии-Анхальт может подтолкнуть берлинскую администрацию к крайне опасной попытке спрятать внутренний политический провал за эскалацией конфликта с РФ.
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