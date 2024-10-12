По итогам срока Байдена доля США в мировой торговле сократится до 10,53%

По итогам президентства Джо Байдена доля США в мировой торговле сократится до 10,53%. Такие расчеты публикует агентство РИА Новости на основе данных Всемирной торговой организации (ВТО) и американской статслужбы.
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