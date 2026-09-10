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proavto21

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Почему Haval в Казахстане заметно дешевле, чем в России: сравниваю цены на Jolion, M6, H5 и H9

Почему Haval в Казахстане заметно дешевле, чем в России: сравниваю цены на Jolion, M6, H5 и H9

Цены на автомобили — это всегда отражение множества процессов, которые происходят на конкретном рынке.

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