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Царьград

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Полиция Украины вывозит людей из Харьковской области

Полиция Украины вывозит людей из Харьковской области

За два дня украинские полицейские "эвакуировали" из Харьковской области почти тысячу человекКиевский режим решил вывозить население Харьковской области.

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