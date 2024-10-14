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В России призвали «остановить и наказать» Европу до третьей мировой войны

В России призвали «остановить и наказать» Европу до третьей мировой войны

Европу необходимо остановить, поскольку она «гонит» третью мировую войну. Об этом агентству РИА Новости заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

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