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Кургинян рассказал, как сформировать ядро новой Украины

Кургинян рассказал, как сформировать ядро новой Украины

На Украине надо поддерживать и укреплять тех людей, которые любят Россию, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 июня в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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