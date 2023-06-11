Кургинян рассказал, как сформировать ядро новой Украины

На Украине надо поддерживать и укреплять тех людей, которые любят Россию, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 июня в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
Популярные статьи
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
Свежие комментарии