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Соболенко заняла четыре места в топ-5 матчей с наибольшим количеством двойных в сезоне

Арина Соболенко и Кристина Младенович заняли все места в топ-5 по количеству двойных ошибок, допущенных за один матч WTA в этом сезоне.

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