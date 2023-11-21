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12 учащихся приморских колледжей отправятся защищать честь региона на всероссийский чемпионат

12 учащихся приморских колледжей отправятся защищать честь региона на всероссийский чемпионат

Сборная команда Приморского края, состоящая из 12 учащихся различных колледжей, отправиться защищать честь региона на финал всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге.

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