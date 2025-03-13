Ученые из России нашли способ повысить эффективность вакцин от коронавируса

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Ученые из ГНЦ Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова РАН аместе с коллегами из НИИ системной биологии и медицины отыскали метод усовершенствовать вакцины от коронавируса, усилив иммунный ответ организма.