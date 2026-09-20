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Мировое обозрение

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Россия почти в 2,5 раза сократила закупки китайского картофеля за месяц

Россия почти в 2,5 раза сократила закупки китайского картофеля за месяц

Август заметно охладил интерес российских импортеров к китайскому картофелю. Стоимость поставок из КНР составила 1,8 миллиона долларов — примерно на четверть меньше, чем в том же месяце прошлого года.

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