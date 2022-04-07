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"Лучше не соваться туда": обстановка на Русском острове сейчас волнует горожан (кадры)

"Лучше не соваться туда": обстановка на Русском острове сейчас волнует горожан (кадры)

Жителей Владивостока в эти минуты волнует обстановка, которая сложилась на острове Русском. Как уточняют горожане в Telegram — канале pogoda_25_region, на дорогу выпало большое количество осадков, из-за чего проезд оказался крайне затруднен.

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