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Куртуа поцеловал эмблему «Реала» на «Метрополитано» после 1:2 в дерби. Тибо провел в «Атлетико» 3 сезона

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поцеловал эмблему клуба после дерби «Атлетико» (1:2). По завершении матча Ла Лиги бельгиец подошел к трибунам, где располагались болельщики его команды, поаплодировал им и приложил губы к эмблеме « Мадрида ».

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