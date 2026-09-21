Куртуа поцеловал эмблему «Реала» на «Метрополитано» после 1:2 в дерби. Тибо провел в «Атлетико» 3 сезона

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поцеловал эмблему клуба после дерби «Атлетико» (1:2). По завершении матча Ла Лиги бельгиец подошел к трибунам, где располагались болельщики его команды, поаплодировал им и приложил губы к эмблеме « Мадрида ».