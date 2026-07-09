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СК объявил в розыск комика Слепакова

СК объявил в розыск комика Слепакова

Известного комика Семена Слепакова* объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СК России. Правоохранители завершили расследование уголовного дела об уклонении от выполнения обязанностей иноагента против комика.

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