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Валентин Николаев: «По видеозаписям, что я видел в интернете, до четверного акселя Ханю очень далеко. Ему не хватает начальной скорости вращения»

Российский тренер Валентин Николаев поделился мнением о перспективах двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю исполнить аксель в четаре с половиной оборота.

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