«Михаил Сомов» продолжил рейс после дозагрузки в Архангельске

Научно-исследовательское судно Северного управления гидрометслужбы «Михаил Сомов» сегодня вышло в мореРанее судно обеспечило продовольствием, оборудованием, топливом и стройматериалами четыре труднодоступные станции, расположенные в Белом море: Унский маяк, Жижгин, Гридино и Зимнегорский Маяк.
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