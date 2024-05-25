«Михаил Сомов» продолжил рейс после дозагрузки в Архангельске

Научно-исследовательское судно Северного управления гидрометслужбы «Михаил Сомов» сегодня вышло в мореРанее судно обеспечило продовольствием, оборудованием, топливом и стройматериалами четыре труднодоступные станции, расположенные в Белом море: Унский маяк, Жижгин, Гридино и Зимнегорский Маяк.