В Усольском районе две коровы погибли от удара электрическим током

Инцидент произошел в поселке Мишелевка из-за удара молнии. В результате разрушился изолятор на опоре воздушной линии напряжением 10 кВ, которая проходит от распределительного пункта к трансформаторной подстанции очистных сооружений.
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