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Мальорка (ATP). Медведев начнет защиту титула матчем с Карацевым или Муньяром

Состоялась жеребьевка турнира ATP на Мальорке, который пройдет на следующей неделе. Действующий чемпион Даниил Медведев (1), Стефанос Циципас (2, WC), Денис Шаповалов (3) и Пабло Каррено-Буста (4) начнут со второго круга.

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