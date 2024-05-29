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Наёмник рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать на Украину

Наёмник рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать на Украину

Наемник из Франции рассказал телеканалу France 2, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok, ради них они растрачивают снаряды, о дефиците которых ранее заявляли и украинские военные и чиновники.

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