Наёмник рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать на Украину

Наемник из Франции рассказал телеканалу France 2, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok, ради них они растрачивают снаряды, о дефиците которых ранее заявляли и украинские военные и чиновники.