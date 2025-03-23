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Экс-полковник СБУ: Территории под контролем России не вернутся Украине

Экс-полковник СБУ: Территории под контролем России не вернутся Украине

Бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что территории, занятые Россией, не вернутся Украине. Он подчеркнул, что время играет на пользу России, и предложил Украине заключить перемирие.

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