Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции по футболу

Федерация футбола Франции (FFF). выразила признательность и благодарность главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму "за исключительную работу, проделанную им во главе французской национальной команды".
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