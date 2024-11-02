Новые чипы Apple M4 Pro обогнали топовые процессоры Intel и AMD в тесте производитель...

Новые чипы Apple M4 Pro обогнали топовые процессоры Intel и AMD в тесте производительностиВ базе синтетических тестов производительности Geekbench 6 появились оценки новых чипов Apple Silicon M4, которые были представлены на этой неделе.
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