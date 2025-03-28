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Романо опроверг, что Роналду и Месси могут вместе сыграть за «Интер Майами» на клубном ЧМ

Ранее taklSPORT опубликовал информацию о том, что Криштиану Роналду может присоединиться к «Интер Майами» по краткосрочному контракту, чтобы вместе с Лионелем Месси сыграть на клубном чемпионате мира летом.

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