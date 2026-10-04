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Мануэл Жозе: «Роналду попался в ловушку. Жезуш увидел его слабую игру и все спланировал, зная, как Криштиану отреагирует на ситуацию с заменой»

Экс-тренер «Спортинга» Мануэл Жозе считает, что Жорже Жезуш подстроил уход Криштиану Роналду из сборной.

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