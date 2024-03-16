Российские войска сорвали попытки украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область

Противник потерял до 30 военных и несколько единиц бронетехникиВооруженные силы России пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) прорваться в направлении сел Сподарюшино и Козинка Белгородской области.
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